Terminato il Primo congresso Anpi di Bisceglie con l’elezione del comitato di sezione

Si è concluso sabato 27 novembre il primo Congresso cittadino della sezione ANPI intitolata a Michele D’Addato. Nella “Sala degli Specchi” di Palazzo Tupputi, alla presenza degli iscritti, del sindaco Angelantonio Angarano e degli esponenti di associazioni, partiti e sindacati cittadini. Il presidente uscente Antonello Rustico ha presentato una sintesi di questi due anni e mezzo delle attività svolte con le scuole di Bisceglie e delle iniziative tutte.

“Con l’avvento della pandemia, abbiamo dovuto ricorrere a metodi differenti attraverso l’uso della telematica e dei tablet, cercando di collegarci a distanza con i luoghi della memoria. In varie occasioni, si è affrontato il tema dell’internamento militare dei nostri soldati (solo a Bisceglie se ne contano più di trecento). Grazie al lavoro dell’instancabile Roberto Tarantino, nostro presidente provinciale, e di Pati Luceri, storico salentino, e con la pubblicazione dei nomi dei nostri concittadini coinvolti, abbiamo scoperto come il fenomeno fosse così diffuso ma molto spesso ignorato”.

“Nel corso del Congresso, Luciano Lopopolo, presidente nazionale dell’Arcigay, ha affrontato in maniera chiara e schietta la tematica dei diritti civili, ultimamente umiliati a causa, per esempio, dell’affossamento in Senato della discussione del ddl Zan”, si legge nel comunicato stampa. “Mena Trizio, già dirigente nazionale Cgil, ha sviluppato il tema dei pericoli e rischi del neofascismo connesso con la crisi che anche la pandemia sta generando. Non possono essere, la sola persona al comando o il pensiero unico la soluzione. Spesso diventano la causa di altri problemi che esattamente cento anni fa abbiamo vissuto inconsciamente e che ci portarono al baratro del fascismo. Ringraziamo anche le assessore più vicine alle tematiche affrontate, Loredana Bianco e Roberta Rigante, sempre attente e sensibili ai temi legati alla nostra associazione”

Al termine della serata, si è proceduto alla votazione dei delegati al Congresso provinciale della BAT, che si svolgerà sempre a Bisceglie il 10 Dicembre ed eletto il comitato di sezione, il quale ha così definito le cariche:

Rosalba D’Addato – Presidente

Pietro Preziosa – Vice presidente

Liana Abbascià – Segretaria

Daniela Di Niso – Tesoriera

Emanuele Arcieri – Consigliere

Angelica Curci – Consigliera

Vitonicola Di Bari – Consigliere

Revisori dei Conti: Nicola Mallardi, Marisa Cioce, Franco Papagni