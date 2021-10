Telemedicina, Fondazione Megamark finanzia progetto di Roma Intangibile

È un budget record quello per la nona edizione di ‘Orizzonti solidali’, il bando di concorso destinato al terzo settore pugliese promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila. A Bisceglie è stato premiato il progetto di telemedicina presentato da “Roma Intangibile – Società operaia di mutuo soccorso”, che metterà a punto una una piattaforma tecnologica per potenziare l’assistenza sanitaria e le cure primarie con visite mediche a distanza per persone in difficoltà.

La Fondazione destinerà 280mila euro (contro i 250 messi a bando) per finanziare i 14 progetti risultati vincitori tra i 268 che hanno partecipato al concorso, volti a sviluppare in tutto il territorio pugliese iniziative in ambito sociale, culturale, ambientale e dell’assistenza sanitaria. Nelle nove edizioni, tra il 2012 e il 2021, la Fondazione ha finanziato 100 progetti con una donazione totale di quasi 1,8 milioni di euro.

«Dopo un periodo di necessario arresto dovuto all’emergenza sanitaria – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark – oggi torniamo a sostenere col nostro bando il terzo settore pugliese che, instancabilmente, si dedica ai meno fortunati, oggi più che mai bisognosi di qualcuno che tenda loro la mano. Ai volontari va il mio più sincero augurio di proseguire, attraverso queste ammirevoli iniziative, quel percorso virtuoso che porta a fare del bene, sempre».