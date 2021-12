Telematizzato sportello unico edilizia, Angarano: “Un’altra grande rivoluzione”

Questa mattina è stato presentato a cittadini e addetti ai lavori il nuovo Sportello Unico dell’Edilizia che è stato informatizzato e consentirà di espletare le pratiche edilizie ed urbanistiche in forma telematica, in maniera semplice e immediata, senza più la necessità di recarsi di persona al comune.

“Oggi abbiamo avviato un’altra rivoluzione per il Comune di Bisceglie. Un ulteriore punto di contatto tra il privato cittadino e l’Amministrazione pubblica in un percorso di semplificazione che stiamo portando avanti con costanza e impegno con l’obiettivo di offrire servizi sempre migliori ed efficienti”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ci ha tenuto a ringraziare il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Giacomo Losapio, unitamente ai funzionari.

“L’informatizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia segue quella dello Sportello unico delle Attività Produttive, l’attivazione dello sportello del contribuente che rende possibile avere un ventaglio di servizi a disposizione online e l’adesione del nostro Comune all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che consente ai cittadini di ottenere online diversi certificati anagrafici in maniera semplice e diretta”, ha aggiunto il primo cittadino. “Con la digitalizzazione dei servizi, l’innovazione e la semplificazione delle procedure l’Amministrazione diventa sempre più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini. Un altro impegno che stiamo mantenendo. Questi sono fatti concreti”, ha concluso il Sindaco Angarano.

“Un progresso significativo sul fronte della digitalizzazione che è stato possibile grazie al potenziamento dell’infrastruttura comunale con una rete internet più moderna e veloce”, ha rimarcato Angelo Consiglio, Assessore all’urbanistica del Comune di Bisceglie. “Migliorano i servizi e questo è certamente un obiettivo prioritario. Il passo successivo è l’archiviazione ottica di tutte le pratiche edilizie già negli archivi, in modo tale da poterle rendere accessibili online”.

Con in Sued digitale, collegandosi al link https://istanzeol.comune.bisceglie.bt.it/ sarà possibile presentare e gestire online le seguenti pratiche per interventi edilizi ed urbanistici: richiesta permesso di costruire, scia alternativa al permesso di costruire, S.C.I.A., comunicazione edilizia libera facoltativa, comunicazione di inizio lavori asseverata, segnalazione certificata agibilità, richiesta certificato di destinazione urbanistica, pratiche in materia di edilizia sismica; accertamento di compatibilità paesaggistica; accertamento di compatibilità paesaggistica; autorizzazione paesaggistica; autorizzazione paesaggistica semplificata; parere di compatibilità paesaggistica.

Al fine di agevolare la transizione verso la nuova modalità di presentazione telematica sino al 31/12/2021 le pratiche potranno pervenire sia in modalità cartacea, con deposito presso il protocollo comunale, sia in modalità telematica. Le pratiche presentate nella forma cartacea saranno concluse nella forma cartacea e le pratiche presentate sul portale saranno concluse nella stessa forma digitale. A partire dal 1° gennaio 2022 le pratiche dovranno pervenire unicamente in modalità telematica.