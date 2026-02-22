“Tassa etica o etica di Stato?”: alle Vecchie Segherie un confronto pubblico su addizionale del 25%

Si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 15.00, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, l’incontro dal titolo “Tassa etica o etica di Stato?”, un appuntamento aperto alla cittadinanza per approfondire e discutere un tema controverso e ancora poco conosciuto.

Al centro del dibattito l’addizionale IRPEF e IRES del 25%, introdotta nel 2006, che colpisce i redditi derivanti da attività lecite nel settore pornografico. Un’imposta che negli anni ha sollevato interrogativi di natura fiscale, giuridica ed etica, diventando oggetto di confronto tra forze politiche e realtà della società civile.

All’iniziativa prenderanno parte esponenti politici e rappresentanti della società civile, tra cui Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali, e Angelica Curci della Direzione PD Puglia. Interverranno inoltre le promotrici della campagna “Stop Tassa Etica”, Debora Striani e la creator Luiza Munteanu, impegnate nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.

L’evento si propone come uno spazio di dialogo e approfondimento, con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva sul rapporto tra fiscalità, libertà individuali e ruolo dello Stato.