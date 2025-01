Tar Puglia dà ragione a Comune di Bisceglie su ampliamento cimitero

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso presentato contro le deliberazioni comunali relative all’ampliamento dell’area cimiteriale. La pronuncia ribadisce la correttezza dell’operato del Comune e rappresenta un passo fondamentale verso la ripresa dell’iter per la realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali, un progetto strategico per rispondere alle esigenze della Comunità.

“Il progetto – si legge nella nota di Palazzo San Domenico – che prevede l’ampliamento sul lato ponente del cimitero in continuità con l’area esistente, era stato oggetto di contestazioni basate su presunti difetti procedurali e carenze istruttorie, prontamente smentite in sede giudiziaria. Il Tribunale ha infatti riconosciuto che l’ampliamento non comporta modifiche sostanziali alle limitazioni preesistenti per le proprietà circostanti e ha confermato la legittimità dell’azione amministrativa intrapresa dal Comune di Bisceglie”.

“Questa sentenza testimonia il valore di una programmazione responsabile”, ha dichiarato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La realizzazione dei nuovi loculi è una priorità che risponde a un’esigenza concreta e non più procrastinabile. Ringrazio gli uffici comunali e i nostri legali per il lavoro svolto con professionalità e dedizione”.

“L’Amministrazione Comunale, con il Primo Cittadino e gli Assessori di riferimento, ribadisce il proprio impegno – conclude la nota – nel portare avanti tutte le attività necessarie per portare a compimento il progetto. Gli uffici comunali coinvolti, in particolare l’Ufficio Contenzioso e l’Ufficio Tecnico, continueranno a monitorare con attenzione tutte le fasi dell’iter burocratico e amministrativo, agendo, come sempre, nel pieno rispetto della legge e nell’interesse della comunità”.