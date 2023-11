Talk su Piramide di Maslow e bisogni dell’essere umano nella nuova “Officina del Movimento”

Oggi pomeriggio, sabato 11 novembre, l’osteopata Fabio De Toma condurrà un talk sul tema della Piramide di Maslow e i bisogni dell’essere umano: Sesso, Cibo, Sonno. Un appuntamento per approfondire il modello motivazionale dello sviluppo umano ideato nel 1954 dallo psicologo statunitense e basato su una gerarchia di bisogni, disposti a piramide, in base alla quale la soddisfazione dei bisogni più elementari è condizione necessaria per fare emergere quelli di ordine superiore.

L’evento si terrà alle ore 18 presso la nuova “Officina del Movimento”: spazio di benessere e allenamento sito in in via Pasubio 35. “La mia Officina del Movimento – spiega De Toma – è il luogo dell’artigiano che si occupa di revisioni e manutenzioni delle persone attraverso un approccio scientifico e manuale”.