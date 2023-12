“Svuota Tutto” da “Il Centro”, tante idee regalo per il vostro Natale / DETTAGLI

PUBBLIREDAZIONALE – È partito lo “SVUOTA TUTTO” da “Il Centro” negozio di elettronica, elettrodomestici, telefonia mobile e fissa, sito in via Alcide De Gasperi 29 a Bisceglie.

Offerte e vantaggi clamorosi da “Il Centro” con lavatrici Smeg, Samsung, LG, Candy, Beko. Ma non mancano occasioni per asciugatrici, comode per tutte le stagioni. Da “Il Centro” troverai, inoltre, una vasta gamma di frigoriferi (Hisense, Haier, Sekom), piani cottura e forni multifunzione con prezzi interessanti e per tutte le tasche, così come prodotti della casa che variano dalle impastatrici (Kenwood, Philips), alle macchine automatiche per caffè (DeLonghi), passando per le friggitrici elettriche (Philips) ai fornetti (Ferrari) e forni per pizza (Ariete). Non mancano di certo articoli per la casa con marchi sicuri ed affidabili come: Rowenta, Braun, Polti, Bosch e Girmi per aspirapolveri, o robot aspirapolveri, scope elettriche e ferri da stiro, rasoi elettrici, asciugacapelli, epilatori a luce pulsata.

Per l’elettronica le offerte de “Il Centro” hanno pochi eguali: Smart TV delle migliori marche (Samsung, Philips, LG; Hisense, Panasonic, Sony, TLC). Modelli che variano dal full HD, all’Ultra HD 4K, QLED e Crystal. Per quel che concerne il settore della telefonia ce n’è per tutti i gusti: Samsung, Oppo, Redmi, TLC, Honor, sono alcune delle marche in offerta così come per PC portatili (Asus e Lenovo).

Da “Il Centro” in questi giorni ci sono tutte soluzioni per rendere il tuo Natale più bello e felice acquistando prodotti di qualità in un negozio cittadino da decenni punto di riferimento per più generazioni.

Correte numerosi, le offerte sono valide sino al 24 dicembre. E allora tutti ad acquistare da “Il Centro” (via Alcide De Gasperi 29 a Bisceglie) perché il Natale arriva una volta l’anno.