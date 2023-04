Superenalotto, vinti a Bisceglie oltre 50mila euro con un “Cinque”

Nuova a vincita a Bisceglie con un “CINQUE” al Superenalotto che al fortunato giocatore consente di portare a casa un bel bottino.

Il cinque è stato centrato da un cliente del Bar Tabacchi Target che si è portato a casa ben 53.710 euro.

Un solo numero mancante per completare la sestina che in questo momento ammonta a 17 milioni di euro. Un bel regalo comunque per il misterioso vincitore nella ricevitoria cittadina.