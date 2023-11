Successo per prima sera di Calici nel Borgo Antico nel centro storico animato dagli artisti di strada

Grande successo per la prima serata dell’edizione 2023 di Calici nel Borgo Antico. Migliaia di persone, molte delle quali provenienti da fuori Bisceglie, hanno affollato il centro storico cittadino per la manifestazione organizzata da Associazione Borgo Antico, che quest’anno unisce enogastronomia, musica, cultura e arte di strada nei vicoli della città vecchia.

In tantissimi hanno scelto di visitare Bisceglie per vivere una serata all’insegna del buon vino, della tradizione culinaria pugliese e dell’allegria, con la presenza di diversi artisti provenienti da tutta Italia che hanno dato vita ad un grande spettacolo diffuso in tutto il centro storico.

Si bissa questa sera e domani per un’esperienza magica tra il meglio dell’enologia e della cucina regionale: un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie alla ricca proposta di vini curata da venticinque cantine pugliesi e allo street food dei ristoratori biscegliesi, che continueranno a proporre un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina.

Proseguono anche le presentazioni di libri a tema, con il prof. Luigi Palmiotti, presidente dell’Archeoclub di Bisceglie, che alle 19.30, nell’atrio di Palazzo Tupputi, presenterà il volume “I palmenti nel paesaggio agrario di Bisceglie tra Medioevo ed età moderna”.

Anche stasera è prevista è prevista l’apertura straordinaria di alcuni musei e luoghi di interesse storico della città, per permettere a turisti e visitatori di scoprire le bellezze del borgo antico biscegliese. I visitatori potranno accedere alla Casa Museo Mauro Giuliani in via Cardinale Dell’Olio, al Museo etnografico e delle tradizioni popolari “F. Prelorenzo” nella Torre Normanna e alla Chiesa di Santa Margherita.

I ticket per le degustazioni di vino potranno essere acquistati direttamente in loco nelle tre serate, oppure in prevendita sul sito Bellavitainpuglia al link: https://www.bellavitainpuglia.it/it/Proposta/Dettaglio/92458/Tour–Eventi-e-Sport/Bisceglie/3-4-5-11–Pass-Calici-nel-Borgo-Antico-2023-a-Bisceglie-per-1-persona.html

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.