Successo per l’Open Week sulla Salute della Donna: 126 prestazioni gratuite a Bisceglie

Grande partecipazione nella Asl Bt in occasione dell’Open Week sulla Salute della Donna, promossa dalla Fondazione Onda ETS dal 22 al 30 aprile, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili. Le attività si sono svolte negli ospedali “Bollini Rosa” di Barletta e Bisceglie, riconosciuti a livello nazionale per l’impegno in ambito di medicina di genere.

A Bisceglie, presso l’Ospedale Vittorio Emanuele II, sono state erogate gratuitamente 126 prestazioni mediche. Tra queste: 44 visite con ecografia ginecologica per lo screening ginecologico, 40 prestazioni con visita cardiologica ed ECG dedicate allo screening cardiovascolare in menopausa, 10 interventi per screening metabolico nelle pazienti obese, 6 screening per l’anemia in età fertile e 24 visite endocrinologiche con ecografia tiroidea. L’iniziativa ha incluso anche due incontri informativi sull’importanza della salute tiroidea in fase preconcezionale e durante la gravidanza.

Nell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, l’Unità Operativa di Nefrologia ha accolto 25 pazienti, tra i 27 e i 72 anni, per attività di screening e sensibilizzazione sulle patologie renali. I partecipanti hanno preso parte a momenti informativi con slide esplicative e a esami base come l’anamnesi, il controllo della pressione arteriosa, l’analisi estemporanea delle urine e il calcolo del BMI.

“Siamo molto contenti della risposta ricevuta – ha dichiarato il Commissario Straordinario Asl Bt, Tiziana Dimatteo – e orgogliosi di poter contare su due presidi ospedalieri premiati con il Bollino Rosa. La medicina di genere è un impegno concreto che passa da attività mirate e attenzione costante alla salute delle donne. Ringrazio tutto il personale per la professionalità e la sensibilità dimostrata durante l’intera settimana”.

Fondazione Onda ETS, attiva dal 2007, assegna il riconoscimento del Bollino Rosa agli ospedali italiani che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alle principali patologie femminili. Il network conta oggi 361 strutture in tutta Italia, impegnate a promuovere un approccio clinico-assistenziale orientato alle specificità di genere, fondamentale per garantire il diritto alla salute a tutta la popolazione.