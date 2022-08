Successo per la tappa biscegliese del Giro di Italia di plogging / FOTO

Ben quarantacinque partecipanti di varie età e provenienza; cinque percorsi con un diversificato grado di difficoltà, dai 3 ai 25 km di percorrenza, quest’ultimo praticato con l’ausilio di biciclette; 35 bustoni di rifiuti raccolti nelle 3 ore di attività. Sono i dati che fotografano il successo della tappa biscegliese, svoltasi domenica 7 agosto, della prima edizione del Giro d’Italia di Plogging, una disciplina sportiva ma allo stesso tempo culturale, molto in voga nel nord Europa, che consiste nel praticare attività motoria (camminata, corsa, pattinaggio, ciclismo ecc.) raccogliendo rifiuti.

È stato Nicolas “Nick” Gentile, referente del gruppo Plogging Puglia, molto attivo e particolarmente operativo sul territorio regionale, a portare questa iniziativa a Bisceglie. All’evento, patrocinato dal Comune di Bisceglie e inserito nel cartellone dell’Estate in Blu 2022, hanno collaborato anche diverse associazioni, come Bisceglie Running, il Gruppo sportivo Cavallaro e “Puliamo Corato”.

Tra i concorrenti, oltre ai biscegliesi, anche persone provenienti da più lontano come Svizzera, Bergamo, Milano e dalle città limitrofe, come Corato. Menzione speciale per il concorrente più piccolo, di soli 4 anni, e una persona con disabilità.

“A Nick Gentile e tutti i partecipanti va il mio sentito ringraziamento per aver dato concreta testimonianza, con questa iniziativa, di cittadinanza attiva e passione civica”, ha sottolineato il Sindaco Angarano.

“Questa attività coinvolgente promuove la cultura del rispetto per la natura e l’ambiente, promuove il senso civico e induce ad assumere corretti stili di vita, rispettando e non sporcando spazi e luoghi pubblici”, ha aggiunto Gianni Naglieri, Assessore all’ambiente della Città di Bisceglie. “Un bel messaggio che guarda al nostro futuro. L’Estate in blu è anche questo”.