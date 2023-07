Successo a Bisceglie per l’evento “Avis in Notte Rossa” / VIDEO

Riscontri positivi quelli avuti in occasione dell’evento “Avis in Notte Rossa”, organizzato da Avis Bisceglie ieri con il patrocinio del Comune di Bisceglie e la collaborazione di “Bisceglie Approdi” e “Sinestesie Mediterranee.

Il ricchissimo programma ha contemplato tanti stand che hanno esposto il pregiato artigianato locale, una deliziosa degustazione di prodotti tipici, un abile casaro che ha creato live le mozzarelle poi in degustazione. Molto apprezzata poi un’area dedicata al divertimento dei più piccoli, con animazione, giostrine e gonfiabili. Il tutto arricchito da esibizioni musicali dal vivo che hanno allietato il pubblico durante la serata. Talentuosi cantanti e musicisti, come il trio “Io canto… l’uomo in frac”, composto dalla voce di Veronica Sinigaglia, la chitarra di Nico Acquaviva e le percussioni di Enzo Falco, che hanno omaggiato la musica di Domenico Modugno.

Tra gli artisti che si sono esibiti anche il travolgente ensemble con Gege Neves alle percussioni, Tina Girolamo alla voce, Michele Moramarco alle tastiere e Pietro Lavopa al sax e altri musicisti di grande talento. Una serata dalle tante atmosfere che si è conclusa con le sonorità del dj set di Mimmo Palmiotti.

All’evento hanno presto parte anche il sindaco Angelantonio Angarano, accompagnato dall’assessora al turismo Emilia Tota e parte della sua squadra di governo, la direttrice del Presidio Ospedaliero (P.O.) di Bisceglie, dott.ssa Pierangela Nardella, il presidente di Bisceglie Approdi, l’ing. Nicola Rutigliano, e il direttore sanitario Avis Bisceglie, dott. Tommaso Fontana.