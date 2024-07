Successo a Bisceglie per la regata “Scellerata 2024”

Successo la regata “Scellerata 2024”, dedicata alla memoria dei pionieri della vela a Bisceglie, Alfredo Di Clemente e Paolo Graziani.

Organizzata dal Circolo della Vela Bisceglie, patrocinata dal Comune di Bisceglie, Scellerata 2024 si è svolta nell’area nord ovest del Marina Resort Bisceglie Approdi, nelle acque antistanti il porto di Bisceglie. La regata è quarta tappa del Trofeo degli Squadroni 2024, giunto ormai alla quinta edizione ed è inserita a calendario FIV. Trentadue le imbarcazioni presenti, suddivise in sette categorie.

Nel gruppo A, la vittoria è andata a L’Olandese Volante, seguita da Hunte 23 con Athena a completare il podio. Nel gruppo B, Avalanche trionfa, seguito da Ashanti e Elope. Ohana vince nel gruppo C, battendo Volare e Linda, mentre nel gruppo D la spunta Aida, seguito da Ca va e Polyann. Per i J24 vittoria a Jebede, nella divisione ORC la spunta Un po’ per gioco, mentre per il gruppo multiscafo trionfa Sapore di Sale. Nella serata di domenica 14 luglio il momento dedicato alla premiazione dei vincitori.

Il tutto è stato sapientemente organizzato dal presidente del Circolo della Vela Bisceglie Di Liddo Pietro Domenico, dal responsabile del comitato organizzatore Leo Piumelli, assieme ai collaboratori Giovanni Sator, Sabino Lopetuso, Paolo Papagni, Salvatore di Bari e Tamara Di Liddo.

“Si ringraziano le autorità, il sindaco Angelantonio Angarano, l’assessore allo sport e turismo Maurizio Di Pinto e l’assessore alle politiche sociali e alla gentilezza Roberta Rigante, la presidente del Club per l’Unesco di Bisceglie Pina Catino; il comandante della capitaneria di Barletta C.F. Antonio Indelicato, il comandante della capitaneria di Bisceglie Luogotenente NP Enzo Ciccolella, il presidente del Marina Resort Bisceglie Approdi Ing. Nicola Rutigliano, la signora Luana Di Clemente e le sorelle Graziani. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato, i soci, le autorità, gli equipaggi intervenuti e tutti gli invitati. Appuntamento al prossimo anno 2025”, le parole del Circolo della Vela Bisceglie.

Domenica 21 luglio, quinta regata del Trofeo degli Squadroni 2024: l’evento “Cazza & Lasca” si disputerà tra qualche giorno e sarà organizzato dal circolo Ippocampo di Molfetta. Poi una sosta e si ritornerà in acqua il 22 settembre per l’ultima regata del Trofeo degli Squadroni.