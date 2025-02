Studenti scuola “De Amicis” protagonisti della lotta allo spreco alimentare

“Educare i più piccoli al valore del cibo e alla lotta contro lo spreco è un passo fondamentale per un futuro più sostenibile. Abbiamo sostenuto questa lodevole iniziativa perché vogliamo trasmettere ai bambini un messaggio chiaro: il cibo è un bene prezioso e ogni gesto quotidiano può fare la differenza. Partire dai più giovani significa gettare le basi per una comunità più consapevole e rispettosa delle risorse”, queste le parole di Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, in merito all’iniziativa ideata e organizzata dalla scuola primaria “Edmondo De Amicis” di Bisceglie diretta da Marialisa Di Liddo.

“Confcommercio Bisceglie – continua il presidente Carriera – è da sempre attenta a promuovere la cultura della sostenibilità e del consumo consapevole, sostenendo iniziative formative che coinvolgano la comunità, partendo, come in questo caso, proprio dai bambini, i cittadini di domani, la classe dirigente del futuro”.

La lotta contro lo spreco alimentare non può essere solo una questione economica, ma deve basarsi su un vero e proprio cambiamento culturale. Dare valore al cibo significa riconoscerne l’importanza simbolica, educativa e sociale, prima ancora che commerciale. “Se il cibo diventa solo una merce, perdiamo di vista la sua vera essenza. Riconoscere il valore di ciò che portiamo a tavola significa promuovere un modello di consumo più attento e sostenibile, che va oltre il semplice atto di acquistare e consumare”, ha aggiunto Carriera.

“In questo contesto la ristorazione gioca un ruolo fondamentale, non solo come spazio di consumo, ma anche come luogo di cultura, socializzazione e promozione di modelli alimentari più consapevoli. Confcommercio Bisceglie intende avviare a breve una campagna di sensibilizzazione che vedrà coinvolte tutte le categorie commerciali interessate e, in particolar modo, i ristoratori, affinché si diffonda una maggiore consapevolezza sull’importanza di ridurre lo spreco alimentare”.

“Un sentito ringraziamento va allo Chef Francesco Losapio che, con la sua professionalità, ha dimostrato ai bambini come anche prodotti non così esteticamente gradevoli e non più adatti alla vendita possono trasformarsi in piatti gustosi e di qualità”.