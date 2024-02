Studenti dell’IISS “Cosmai” protagonisti di una mattina al cinema con Kasia Smutniak

Gli studenti delle classi 4AV 5AV dell’IISS “Cosmai”, sede di Trani – indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo/audiovisivo, hanno incontrato ieri mattina, presso il cinema Politeama di Bisceglie, la regista-attrice/autrice Kasia Smutniak e l’autrice biscegliese Marella Bombini per un dibattito sul film documentario “MUR”, un muro costruito al confine tra la Polonia e la Bielorussia per respingere i migranti in cerca di asilo.

Diverse le domande dei ragazzi e delle ragazze presenti in sala per una storia toccante e reale. “La dirigente scolastica prof.ssa Maura Iannelli e i docenti di indirizzo saranno sempre pronti a cogliere ogni opportunità per consentire agli studenti di continuare a formarsi con registi, attori, fotografi e protagonisti del mondo dello spettacolo”, scrivono dalla scuola.