Studenti della “Monterisi” in visita alla Caritas cittadina per Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Un legame di solidarietà e consapevolezza unisce la Scuola Media “Monterisi” di Bisceglie alla Caritas cittadina. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, promossa ogni anno dalla FAO il 16 ottobre, le classi prime dell’Istituto hanno rinnovato la tradizionale visita ai locali della Caritas, situata nell’ex convento dei Cappuccini, accompagnate dagli insegnanti di scienze e con la collaborazione di tutto il corpo docente.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori”, ha offerto agli studenti l’occasione di riflettere sull’importanza della sicurezza, della salute e della sostenibilità alimentare, nonché sul valore della cooperazione nella lotta agli sprechi.

La dirigente prof.ssa Lucia Scarcelli ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, sottolineando come «le visite alla Caritas rappresentino un momento di crescita civica ed educativa, grazie ai commenti positivi di studenti e docenti che negli anni hanno potuto vedere da vicino il lavoro silenzioso e prezioso svolto a favore dei più bisognosi».

Il percorso ha preso il via dai locali di “RecuperiAMOci”, dove i volontari Maurizio, Carmine e Nardino recuperano prodotti alimentari freschi dai mercati di Bisceglie e Molfetta e dall’Ipercoop. Gli studenti hanno potuto osservare le fasi di selezione e pulizia di frutta e verdura, fino alla preparazione dei pasti a cura di Angela, Andreina, Michele e Demetrio, che ogni giorno cucinano cibi prossimi alla scadenza per chi non ha una cucina a disposizione.

Successivamente, le classi hanno visitato il deposito dei prodotti secchi, dove vengono conservati alimenti a lunga conservazione forniti dalla Comunità Europea e distribuiti alle parrocchie biscegliesi.

Grande interesse ha suscitato anche l’Emporio eco-solidale, gestito da Licia e Lucrezia, dove si raccolgono e si riciclano indumenti, scarpe, borse e accessori, sensibilizzando i ragazzi sugli effetti della fast fashion e sull’impatto ambientale dei rifiuti tessili. Un momento creativo è stato offerto dal laboratorio di sartoria “Storie & Stoffe”, curato da Angela e Antonella, che hanno mostrato come capi usati e tessuti di scarto possano rinascere grazie al cucito e alla fantasia.

Gli studenti hanno inoltre conosciuto gli altri servizi della Caritas: l’accoglienza temporanea nelle ex celle dei frati e nella Casa Barbiana, il servizio docce, lo sportello di ascolto e la falegnameria solidale, che recupera e riutilizza mobili e accessori per la casa.

La visita si è conclusa con un momento di riflessione sulla storia dell’edificio dei Cappuccini, da sempre luogo di accoglienza e servizio alla comunità, e con le parole della referente prof.ssa Nunzia Cappelletti, che ha ribadito come «la Caritas sia un esempio concreto di educazione alla solidarietà e alla responsabilità collettiva».

Il coordinatore Sergio Ruggieri ha espresso gratitudine per la collaborazione con la scuola, sottolineando che «ogni visita semina un piccolo seme di consapevolezza, destinato a germogliare nella coscienza dei futuri cittadini biscegliesi».