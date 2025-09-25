Studenti del Liceo da Vinci in partenza per l’Erasmus perdono l’aereo a causa di un errore

L’entusiasmo per un’esperienza unica, la gioia di condividere un percorso e l’emozione di conoscere nuove culture. Questo e tanto altro racchiude l’esperienza dell’Erasmus. Un’esperienza che però, nel caso di due classi del Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie, non è cominciata nel migliore dei modi.

In una nota giunta in redazione, un gruppo di genitori ha voluto rendere pubblicamente noto quanto accaduto alle classi 3^Q (Liceo Scientifico quadriennale) e 3^AL (Liceo Linguistico). Secondo quanto si apprende, le due classi sarebbero dovute partire sabato 20 settembre dall’aeroporto di Bari alla volta di Parigi, dopo uno scalo a Milano Linate, per poi raggiungere il Liceo “Venice Verte” di Niort in Francia. Il programma prevedeva il ritrovo in aeroporto alle ore 8:10, con partenza del volo Bari-Milano alle ore 10:10.

«Alle famiglie viene consegnato un documento con orari di partenza e ritrovo», fanno sapere i genitori. «I 28 biglietti aerei, su cui erano riportati numero volo e orario volo, non erano stati consegnati prima ai genitori, ma erano nelle mani di uno dei docenti accompagnatori. Le famiglie puntuali si presentano alle 8:10 come da programma, ma apprendono che il volo è già partito da pochi minuti. Deduciamo, quindi, che l’orario del volo era sbagliato sul programma consegnato agli studenti, dal momento che non esisteva alcun volo alle 10:10. Dopo più di un’ora in cui si è cercato di capire cosa fosse successo, le famiglie hanno lasciato l’aeroporto con i ragazzi in lacrime. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalla scuola – sostengono – solo un “restate in attesa vi faremo sapere”. Dopo più di 24 ore le famiglie vengono avvisate che la scuola ha deciso di partire con un pullman da Bisceglie per 28 ore di viaggio no stop. Le famiglie ricevono un documento da firmare per accettare la partenza in pullman e che al tempo stesso comunica ai genitori che la scuola non è in grado di confermare, prima della partenza da Bisceglie, le modalità di rientro degli alunni per il 28 settembre, se in pullman o in aereo».

«Il pullman parte per Niort lunedì 22 settembre alle ore 9:00 circa dal Liceo Scientifico e arriva in Francia martedì 23 settembre alle 13.30 con gli studenti stremati», continua il racconto dei genitori. «A metà mattinata del lunedì, quando gli studenti erano in viaggio da circa 4 ore, la scuola comunica che la compagnia aerea non ha cancellato i voli di ritorno e che quindi gli studenti il 28 settembre sarebbero stati in grado di rientrare con l’aereo. Un disagio generale – concludono i genitori nella nota – che ha portato gli studenti a ridurre da otto a quattro giorni l’esperienza Erasmus e ad arrivare stremati dopo oltre un giorno di viaggio in pullman. Sarebbe bastato, alla fine, da parte dell’istituto, una maggiore chiarezza sulle responsabilità di chi ha sbagliato, ed una maggiore collaborazione usando dei toni più conciliatori».

«Sono rammaricata nell’apprendere quanto riferito da un gruppo di genitori», afferma la prof.ssa Maura Iannelli, dirigente del Liceo “Leonardo da Vinci”. «Tutte le componenti dell’Istituto nel momento in cui si è creato il disguido si sono prontamente messe a disposizione per cercare di risolvere la situazione e trovare una soluzione alternativa. Io stessa, pur essendo all’estero, ho cercato di trovare la soluzione migliore per far partire i ragazzi. Nonostante la chiusura domenicale delle agenzie, siamo riusciti lo stesso ad organizzare una partenza con pullman nel più breve tempo possibile, vale a dire lunedì 22 settembre al mattino. Ci tengo a precisare che tutti i passaggi effettuati sono stati condivisi con i rappresentanti e con i genitori degli studenti coinvolti dal progetto. Il nostro obiettivo era ed è quello di far vivere un’esperienza unica ai nostri studenti e alla fine ci siamo riusciti. Ci tengo a ricordare che per questo tipo di progetti per le famiglie e gli studenti non ci sono costi a carico. Si tratta di fondi europei che la scuola riceve per metterli a disposizione dei ragazzi. Nel caso gli studenti non fossero partiti, l’Istituto avrebbe dovuto rendicontare e restituire questi soldi per legge. Ho avuto modo di constatare, attraverso numerosi video inviati, che, nonostante le ore di viaggio, il clima nel pullman era di assoluta serenità e gioia di vivere questa esperienza da parte degli studenti. Siamo sicuri che gli studenti sapranno fare tesoro dell’esperienza che stanno vivendo e al tempo stesso ci auguriamo che in futuro ci possa essere una migliore comunicazione tra famiglie e l’Istituto per il bene primario dei ragazzi».