Studenti del Liceo “Da Vinci” a “La Notte dei Sospiri” per illustrare il loro progetto

Anche gli alunni del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie saranno protagonisti il prossimo 30 settembre in occasione de “La Notte dei Sospiri”.

L’incontro tra la classe 4BL dell’indirizzo linguistico del “Da Vinci” e l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi è avvenuto casualmente durante le attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) dello scorso anno scolastico ed è divenuta una collaborazione in questo anno scolastico con la traduzione in inglese del fumetto e della brochure sul Sospiro da parte delle alunne e degli alunni.

Durante la kermesse gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di illustrare il percorso che il loro team di ricerca ha portato avanti, grazie ad un progetto finanziato dall’Unione Europea, e come siano entrati in contatto con la storica associazione che promuove i gustosi sospiri biscegliesi.