Studenti IISS Cosmai all’evento ‘In campo per la legalità’: “Ci unisce inclusione dei valori”

Una mattinata di sport e riflessioni per gli studenti delle quinte classi dell’IISS Cosmai di Bisceglie, che hanno preso parte lo scorso 13 novembre all’evento “In campo per la legalità” allo stadio Gustavo Ventura.

Il quadrangolare amichevole tra le Nazionali italiane di calcio dei Prefetti, dei Parlamentari, dei Sindaci e degli Attori, organizzato dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani e dal Comune di Bisceglie, è stato intervallato da testimonianze dirette e riflessioni sui temi della legalità, da sempre molto cari all’IISS Cosmai.

Gli studenti hanno condiviso il loro impegno e il loro messaggio di inclusione, rappresentati dalla studentessa Felicetta dell’Olio e accompagnati dai docenti De Chirico, Gentile, Lamanuzzi, Maggiorino e Tria, “Ci unisce la gioia che manifestiamo a favore dell’inclusione senza diversità di sesso e condizione; ci unisce la condivisione dei valori della cultura e della formazione; ci unisce la forza perché a vincere siano i valori delle regole del calcio e della vita, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità. Con questo spirito, noi, ragazzi del Cosmai – si legge nella nota – oggi ci assumiamo pubblicamente l’impegno di rappresentare l’Istituto e con la nostra partecipazione attestiamo la piena condivisione dei valori che ispirano l’evento”.

Nell’ambito dell’evento è stato presentato il concorso di idee “Testimoni di Legalità Attiva”, promosso dalla prefettura della Provincia Barletta-Andria-Trani d’intesa con USR Puglia e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, che si propone di stimolare i giovani ed il mondo della scuola invitandoli a “gareggiare” producendo elaborati sui temi della legalità, della giustizia, della libertà e della cittadinanza attiva nelle sue molteplici espressioni.