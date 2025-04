Strade pericolose, Ordine ingegneri Bat: “Mappare criticità e programmare interventi”

A seguito dei recenti, drammatici, fatti di cronaca, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani interviene sulla questione della sicurezza sulle strade di competenza della sesta provincia pugliese, chiedendo una riflessione urgente sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla necessità di interventi concreti per prevenire simili tragedie. Gli incidenti recentemente verificatisi, infatti, sollevano interrogativi sulle condizioni infrastrutturali di alcune delle principali arterie della provincia.

“Queste disgrazie – afferma Antonella Cascella, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Bat – ci spingono a una riflessione più profonda sulla qualità dei lavori di manutenzione e sulla progettazione delle infrastrutture, che deve essere costantemente aggiornata per rispondere alle sfide moderne, come l’aumento del traffico e le condizioni climatiche sempre più imprevedibili”. L’Ordine provinciale degli Ingegneri, da sempre promotore della sicurezza e della qualità delle infrastrutture, si dichiara pronto a collaborare con gli enti competenti per realizzare una mappatura delle criticità e per programmare tempestivamente gli interventi necessari.

“Il nostro territorio, che vanta una rete stradale vasta e spesso sotto pressione, ha assistito a numerosi incidenti gravi negli ultimi anni, anche a causa delle condizioni infrastrutturali che necessitano di un’attenzione costante”, prosegue Cascella. “Queste tragedie devono spingerci a unire le forze per migliorare la sicurezza e l’affidabilità delle strade di competenza provinciale”. Riconoscendo la necessità sociale di restituire alla cittadinanza e alla Provincia un reticolo di strade sicure per lavoratori, pendolari, mezzi di soccorso e tutti coloro che transitano sul territorio provinciale, l’Ordine ha già manifestato agli Enti preposti la propria volontà e disponibilità a supportarli nelle loro iniziative.

“La sicurezza stradale non può più essere rinviata e richiede l’impegno congiunto di tutti gli attori istituzionali e professionali”, conclude Cascella, sottolineando la disponibilità dell’Ordine ad offrire la propria competenza a supportare l’amministrazione provinciale e gli enti locali nella progettazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle arterie stradali, puntando su soluzioni innovative e sostenibili.