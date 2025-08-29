Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte organizza il contest fotografico “Scatti d’olio”

Ultimissimi giorni per partecipare gratuitamente al contest fotografico “Scatti d’Olio” promosso e organizzato dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.

Il concorso, finalizzato alla valorizzazione dell’Oro Verde, è aperto a tutti, fotografi professionisti, appassionati di fotografia e territorio e a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco.

Partecipare è semplice, basta essere muniti di macchina fotografica e scattare: paesaggi degli uliveti e dell’olio extravergine d’oliva, immortalare in tutte le declinazioni e sfaccettature, dalla pianta fino al prodotto, (l’olivo, i suoi cicli di vita e trasformazione), i suoi utilizzi in cucina e i territori in cui cresce, ruralità e architetture rupestri o che abbiamo a che fare con l’olio, l’olivo e la sua pianta. Insomma spazio alla creatività!

Come partecipare – I partecipanti non dovranno far altro che inviare una o più foto (fino ad un massimo di 3 per autore) che valorizzino l’olio e/o l’ulivo in o più dei seguenti ambiti: cucina, paesaggio, architettura, ruralità ed inviarle tramite messaggio di posta privata all’indirizzo email comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it indicando nome e cognome dell’autore e titolo dell’opera entro e non oltre il 31 agosto 2025.

Premi

Il 5 settembre 2025 tutti i partecipanti saranno ospiti del ristorante Cucromia-cucina a colori di Andria dove si terrà la premiazione dei primi 3 classificati ed il premio Menzione speciale.

In palio smart-box, cene e pranzi nei migliori ristoranti del territorio, tra cui ristoranti stellati; inoltre per la sezione si premierà anche la foto più “Instagrammabile”.

La partecipazione al concorso è gratuita. Il contest fotografico è inserito nella più ampia manifestazione “Sogni nelle Notti di Mezza Estate” promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.

Sulla pagina Fb e IG Strada dell’olio Extravergine Castel del Monte e sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il regolamento del concorso.

Per maggiori info contattare l’Associazione Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, mail: comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it, referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919.