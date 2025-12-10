“Str-Ade in Festa”, al via il nuovo servizio di Educativa di Strada a Bisceglie e Trani

“Str-Ade in Festa” segna il debutto del nuovo servizio di Educativa di Strada dell’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie, introdotto per la prima volta sul territorio in occasione delle festività natalizie. L’iniziativa è gestita dal Consorzio Global Med Care insieme alla Cooperativa Sociale P.G. Melanie Klein, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Nympha, nell’ambito dell’appalto relativo al servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) della durata di due anni.

Attivo da maggio 2025, il servizio ADE segue attualmente 37 famiglie, con 25 bambini residenti a Trani e 21 a Bisceglie. L’intervento si fonda sulla presenza costante di educatori professionali nei contesti di vita delle famiglie più fragili, con l’obiettivo di sostenere i minori nel loro percorso evolutivo e accompagnare i genitori nelle loro funzioni educative. Le attività includono lo sviluppo dell’autonomia dei bambini, il supporto nelle relazioni, la mediazione familiare e il coordinamento con scuole, centri diurni, realtà sportive e culturali.

Il Dirigente dell’Ufficio di Piano, Alessandro Nicola Attolico, sottolinea come la vera novità dell’appalto risieda nell’introduzione dell’educativa territoriale, che amplia il raggio d’azione a interventi come educativa di strada, animazione socioculturale, educazione alla cittadinanza attiva, affido culturale e iniziative di vicinanza solidale, favorendo la costruzione di patti educativi di comunità.

“Str-Ade in Festa” è la prima iniziativa di educativa di strada: quattro appuntamenti che animeranno le vie e i quartieri di Trani e Bisceglie durante il periodo natalizio con giochi, laboratori, street band, animazione e trenini festivi. L’obiettivo è restituire alle strade il loro ruolo di luoghi di incontro, socializzazione e crescita condivisa. Tutte le attività saranno aperte a bambini, famiglie e cittadini desiderosi di trascorrere tempo insieme riscoprendo tradizioni e spirito comunitario.

Il primo evento è fissato per sabato 13 dicembre a Bisceglie, in via Calace – Largo Colangelo, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00. I bambini potranno visitare la casa di Babbo Natale, consegnare le lettere, partecipare ai laboratori creativi e gustare le tradizionali pettole. Alle 12:00 e alle 18:30 sono previste la grande festa musicale, l’accensione dell’albero e la Christmas Street Band, seguiti da un giro sul trenino natalizio per le strade della città.

L’iniziativa rappresenta un passo importante nella prevenzione della povertà educativa e nel rafforzamento della rete sociale, portando l’intervento educativo fuori dalle strutture tradizionali e dentro i quartieri, tra le persone e per la comunità.