Stella Maris, don Francesco Colangelo annuncia PROGRAMMA festa parrocchiale

Il parroco di Stella Maris, don Francesco Colangelo, ha annunciato il programma della festa parrocchiale.

Il culmine delle celebrazioni avranno luogo domenica 16 luglio alle 8 con la Santa Messa, alle 9:30 con la Messa presso la Cappella del Cimitero presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Felice Di Molfetta e alle 18:30 Santa Messa solenne presieduta da don Francesco.

Al termine della Messa processione per le vie del quartiere: via Todisco Gente di Mare, Panoramica Umberto Paternostro, via Dell’Olio, via Luigi Di Molfetta e rientro in chiesa. A seguire fuochi pirotecnici devozionali.