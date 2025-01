Stele Matteotti in piazza, Giulio Di Luzio: “Il mio appello è rimasto inascoltato”

Lo scrittore biscegliese Giulio Di Luzio torna sulla questione, da lui sollevata già negli scorsi mesi, dell’omissione sulla stele in memoria di Giacomo Matteotti posta in piazza Vittorio Emanuele, della matrice fascista e terrorista del suo assassinio. “L’appello è tuttavia rimasto inascoltato dai destinatari di questo allarme. Non è questo un sufficiente motivo per raccogliere l’avvertimento del partigiano superstite dell’Olocausto, Primo Levi? Io penso di sì”, scrive Di Luzio, che cita proprio Levi quando, alla domanda di Enzo Biagi “Coma nascono i lager?”, rispondeva: “Facendo finta di niente”.

“Che si sia trattato di una colposa omissione storica, tuttavia gravissima, o di un dolo esplicito, che escludo a priori, la sollecitazione andava comunque raccolta, per ripristinare la verità storica e ridare al martirio del deputato socialista e intellettuale veneto il senso delle sue scelte politiche ed esistenziali”, scrive Di Luzio.

“È nel segno della sua vita e del suo impegno antifascista diuturno e illuminato, che la coscienza di ogni italiano, a cominciare dal Sindaco e dalle associazioni, deve dar conto alla collettività e alla Storia dell’attualità del suo martirio e delle ragioni della sua morte”, si legge nel comunicato stampa.