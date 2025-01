Stefania Pugliese nuova Direttrice Unità Operativa Complessa Medicina interna dell’ospedale di Bisceglie

A partire dal 1° febbraio la dott.ssa Stefania Pugliese, già dirigente medico dal 2009 presso la UOC di Medicina Interna Universitaria “A. Murri” del Policlinico di Bari, sarà la nuova Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Medicina interna dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l’Università di Bari e la successiva specializzazione in Medicina interna, la dott.ssa Pugliese – la quale può vantare anche un’ampia attività di docenza – è stata responsabile del Day Hospital e Day service e prevenzione diagnosi e cura delle malattie cardiometaboliche presso la Medicina Interna Universitaria del Policlinico di Bari. Pugliese, componente della task force operativa del Comitato delle infezioni ospedaliere “Ica” prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza del Policlinico di Bari, sempre per Medicina Interna Universitaria “A. Murri” è stata anche responsabile dell’Ambulatorio specialistico di medicina interna alterazioni metaboliche e stili di vita.

Autrice di numerose pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor, la dott.ssa Pugliese ha partecipato anche a diversi progetti di ricerca sullo studio multicentrico internazionale randomizzato controllato che valuta i cambiamenti nella sindrome metabolica in fumatori con diabete mellito di tipo due, sull’efficacia di trattamenti personalizzati per la riduzione del rischio cardiovascolare in pazienti sovrappeso e sulla valutazione e gestione adeguata dei pazienti nell’era post-covid-19.