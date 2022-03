Statua Madonna della Pietà in disfacimento, avviate iniziative per il restauro

“La Rettoria e Confraternita del Santissimo Salvatore, sita nel borgo marinaro di Bisceglie sta perdendo la statua della Madonna della Pietà, prossima al disfacimento, se non viene restaurata. Un’opera lignea di pregevole fattura, risalente al 1700, da sempre venerata dai biscegliesi, che la portano in processione durante la Via Crucis del Venerdì Santo”.

In concomitanza della Quaresima la confraternita intende promuovere la conoscenza, la valorizzazione e il necessario restauro di tutela della Pietà, unitamente ai cittadini volenterosi che vorranno concorrere alle relative spese.

A tal fine sono organizzati i seguenti eventi culturali presso il Museo Diocesano sezione di Bisceglie – Concattedrale San Pietro:

Venerdì 1 aprile ore 20

“Il ruolo della donna durante la guerra”. Introduce: Lucia Ferrante (Avvocato dello Stato), interverrà il Prof. Gianni De Iuliis, Docente di Storia e Filosofia del Liceo Scientifico V. Vecchi di Trani.

Sabato 2 Aprile ore 20

“Il gruppo scultoreo ligneo della Pietà nella Chiesa del Santissimo Salvatore”.Introduce Don Giuseppe Abbascià, interverrà: Prof.ssa Isabella Di Liddo, Docente e Ricercatrice presso l’Univesità degli studi di Bari “Aldo Moro”.

Domenica 3 Aprile ore 20

“I Segni e I Riti della Settimana Santa a Bisceglie” Interverranno: Gaetano Armenio

Presidente di Settimana Santa in Puglia e il Dott. Giacinto La Notte, presidente dell’associazione Amici del Mueso.

I contributi–offerte potranno essere versati ad alcuni membri della confraternita, previa telefonata ai numeri 3469400536 (Giovanni Bufo); 3405583781 (Giovanni Muscatella); 3289693854 (Giacomo Mastrapasqua). Oppure durante i suddetti eventi organizzati presso il Museo Diocesano.

Tutti insieme potremo contribuire al restauro del simulacro della Madonna della Pietà, per sentirci orgogliosi di custodire il patrimonio religioso e culturale della nostra Bisceglie.