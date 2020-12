Stasera videoconferenza per decidere “colore” Bat, ordinanza potrebbe arrivare inizio settimana

“La classificazione come zona gialla della Puglia in base agli indicatori e agli algoritmi messi a punto dal Governo potrebbe non offrire sufficienti garanzie per la tenuta di alcuni territori. Ecco perché siamo al lavoro con Pierluigi Lopalco, Vito Montanaro, Lucia Bisceglia, Rossana Lanza per predisporre un’ordinanza da concordare con il Ministro Speranza che mantenga in zona arancione le province di Foggia e Bat e parte dell’area Murgiana della città metropolitana di Bari”. Ad annunciarlo è lo stesso Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che questa sera parteciperà ad una video conferenza con i presidenti delle province e dell’area metropolitana e con i sindaci delle province interessate e col Presidente Anci Puglia Domenico Vitto per acquisire il loro parere sulla possibilità di mantenere in parte della Puglia la zona arancione.

La bozza dell’ordinanza verrà sottoposta al Ministro della Salute Roberto Speranza che deve – assieme al governo – assicurare le coperture per i ristori alle aziende che avranno limitazioni operative a causa della proroga della zona arancione. L’eventuale ordinanza regionale prenderà efficacia nella prossima settimana con il dovuto preavviso. Ne consegue che domani, domenica 6 dicembre, si applicheranno in tutta la Puglia le regole della zona gialla in applicazione della ordinanza del Ministro Speranza.