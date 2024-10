Stanotte si passa all’ora solare, ecco cosa cambia

L’ora legale lascia spazio a l’ora solare. Il cambio dell’ora avverrà nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre.

In generale, con il passaggio all’ora solare, potremo disporre di 60 minuti di luce in più al mattino, ma le giornate saranno più brevi. Il buio calerà prima. In primavera, l’anno prossimo, le lancette dovranno essere spostate un’ora in avanti e tornerà l’ora legale.

Alle 3 di notte le lancette andranno spostate indietro di un’ora. L’ora solare torna ogni anno in autunno. Più precisamente l’ultima domenica di ottobre e resta in vigore fino alla fine del mese di marzo: nel 2024, fino a domenica 30 marzo 2025, quando si passerà di nuovo all’ora legale.