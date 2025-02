Stadio “Ventura”, Di Pinto risponde ad Haliti: “Chiesto cortesia a società di atletica per ripristino pista”

“L’Amministrazione Comunale aveva semplicemente chiesto la cortesia alle società di atletica di tornare ad allenarsi al Gustavo Ventura tra qualche giorno, esattamente lunedì, per consentire il ripristino totale di un lembo di pista d’atletica manomesso per il rifacimento del manto erboso e per la manutenzione del verde nelle aree circostanti alla stessa pista di atletica”. A parlare è l’Assessore allo Sport Maurizio Di Pinto rispondendo alla lettera del Presidente CR Fidal Puglia Eusebio Haliti indirizzata al Sindaco Angarano sull’utilizzo dello stadio “Gustavo Ventura”.

“Una richiesta di buon senso e costruttiva – continua – proprio nell’interesse degli stessi atleti. Non c’è stata nessuna volontà di penalizzare l’atletica e mai ci sarà. Qualora fossero state presentate esigenze imminenti, tali da dover rivedere il piano dei lavori, avremmo certamente trovato una soluzione così come stiamo facendo per esigenze di qualsiasi società sportiva. Per qualsiasi problematica – conclude Di Pinto – non condividiamo metodi diversi dal dialogo e dalla collaborazione”.