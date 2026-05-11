Stadio “Ventura”, danni dopo la finale di Prima Categoria: il Comune chiederà risarcimento

In merito a quanto accaduto domenica 10 maggio allo stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie, in occasione della finale spareggio del campionato di Prima Categoria tra Ideale Bari e Triggiano, il Comune di Bisceglie rende noto che sono in corso le verifiche per la quantificazione dei danni arrecati all’impianto sportivo a seguito dei gravi comportamenti posti in essere da parte di alcuni tifosi presenti sugli spalti.

Prima dell’inizio della gara erano già state segnalate criticità legate all’introduzione di bottiglie e lattine di birra all’interno dell’impianto, con intervento immediato di steward e Forze dell’Ordine.

Nel corso del secondo tempo si sono poi verificati episodi di forte tensione con lancio di oggetti e fumogeni, atti vandalici e danneggiamenti alla struttura. La gara è stata sospesa temporaneamente anche a causa di un incendio provocato dal lancio di fumogeni, successivamente domato grazie all’intervento degli addetti alla sicurezza e delle Forze dell’Ordine, che hanno lavorato per contenere la situazione e ripristinare l’ordine pubblico.

Dai primi sopralluoghi sono stati riscontrati danni a seggiolini e cancelli, oltre al danneggiamento delle panchine e alla presenza di bruciature sulla pista di atletica. La quantificazione economica dei danni sarà effettuata nelle prossime ore e il Comune procederà nelle sedi opportune per richiederne il risarcimento.

L’amministrazione precisa inoltre che l’area verde dell’impianto Carrara Salsello era stata regolarmente sfalciata nei giorni precedenti alla manifestazione. Quanto accaduto è dunque riconducibile esclusivamente ai comportamenti irresponsabili registrati durante l’incontro.

Anche il Presidente del Comitato Regionale LND Puglia, Vito Tisci, è intervenuto sulla vicenda: “Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti esprime ferma condanna per gli episodi di violenza e vandalismo verificatisi durante la partita di Prima Categoria tra Ideale Bari e Triggiano. Sono comportamenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport. Garantiamo sin d’ora la massima disponibilità a collaborare per il risarcimento dei danni arrecati all’impianto Gustavo Ventura. Il Comitato ringrazia la Città di Bisceglie per la disponibilità e l’ospitalità garantite in occasione della finale regionale di Prima Categoria e rinnova i propri complimenti per la prestigiosa vittoria della Coppa Italia Dilettanti”.