Squadra Mobile di Napoli, nuova nomina per il biscegliese Lamanuzzi

Nuovo importante incarico per il biscegliese Davide Lamanuzzi, entrato a far parte della Squadra Mobile di Napoli in questi giorni.

Classe 1987, il Commissario Lamanuzzi terminati gli studi universitari è stato subito assegnato alla Questura di Bolzano con il ruolo di Commissario nel dicembre 2017. Dopo due anni l’approdo in Calabria con la nomina a vice della Squadra Mobile di Vibo Valentia nel marzo del 2019 sotto la guida di Giorgio Grasso.

Adesso un nuovo ed importante capitolo della carriera di Davide Lamanuzzi con l’ingresso nella Squadra Mobile di Napoli nel ruolo di Dirigente Sezione Contrasto al Crimine Diffuso – Falchi. Un ruolo di grande importanza in una delle zone più tristemente famose e pericolose del nostro Paese.