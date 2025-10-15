Sport, gusto e inclusione: Bisceglie celebra l’autunno con una domenica di festa

Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e dei sapori autunnali attende la città di Bisceglie domenica 19 ottobre, con un evento che unirà attività fisiche, arte e convivialità. L’appuntamento è fissato dalle ore 10 presso il parcheggio del padiglione 36, lato mare, dell’Universo Salute Opera Don Uva, dove la Scuola di Ciclismo Ludobike e alcuni ospiti della struttura si ritroveranno per celebrare insieme la conclusione del loro percorso sportivo annuale.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, si trasformerà in un villaggio sportivo, animato da momenti di partecipazione e condivisione. Tra le attrazioni previste, un laboratorio artistico curato da Nicola Cicolella, che offrirà ai presenti l’occasione di esprimersi attraverso forme e colori, e un percorso gastronomico dedicato ai profumi e ai sapori delle caldarroste.

La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio, tra cui UNITALSI, AVO e numerose associazioni locali, impegnate da tempo nella promozione di iniziative solidali e inclusive.

“Sport, sapori e colori d’autunno” sarà dunque un’occasione per tutti – famiglie, bambini e appassionati – di trascorrere una mattinata diversa, all’insegna della gioia e della condivisione, celebrando la bellezza dell’autunno e i valori dell’inclusione.