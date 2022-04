“Spinta digitale per l’impresa”: tenuto a Bisceglie l’incontro promosso da Confcommercio

Come muovere i primi passi nel mondo digitale per le imprese? Come rafforzare le conoscenze e gli strumenti a disposizione dando un taglio su misura ad ogni singola necessità? Come orientarsi tra piattaforme web, e-commerce, bandi e finanziamenti? Sono stati questi i quesiti a cui si cercherà di rispondere nel corso del ciclo di incontri dedicati al digitale e all’e-commerce per micro, piccole e medie imprese a cura di Confcommercio Bari-BAT e Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Bari.

Il primo degli incontri si è svolto ieri pomeriggio, giovedì 7 aprile, nella sede dello Sporting Club di Bisceglie, di fronte ad una platea numerosa di imprenditori biscegliesi che hanno ascoltato gli interventi il Presidente dello Sporting Club Avv. Antonio Belsito, Leo Carriera Presidente Confcommercio Bisceglie, e i Digital Promoter della CCIAA Anna Strippoli e Vito Macina. Ma è stato solo il primo dei numerosi appuntamenti in calendario, che si svolgeranno anche nelle prossime settimane, e che ha iniziato ad esplorare il mondo del digital dedicato al fare impresa e all’utile strumento dell’e-commerce, rivelatosi di vitale importanza per piccole e medie imprese soprattutto negli ultimi due anni alle prese con la pandemia.

“Un grazie al Presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, che sta promuovendo questi incontri nel territorio della Provincia Bari e della BAT– spiega Leo Carriera Presidente Confcommercio Bisceglie – e la struttura del Punto Impresa Digitale. Grazie ai relatori Vito Macina ed Anna Strippoli per aver dato spunti importanti su come rafforzare le conoscenze e gli strumenti a disposizione per meglio svolgere l’attività dell’e-commerce. Attraverso i suoi SPIN – Sportelli Innovazione – la rete EDI, può contare su presidi territoriali capaci di offrire alle aziende, di qualsiasi categoria e in qualsiasi settore, servizi e soluzioni digitali di alto profilo. Si tratta di un punto di riferimento della Confcommercio sul tema dell’Innovazione digitale e costituisce la porta d’accesso per le imprese alla Trasformazione Digitale”.