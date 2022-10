Spina su lavori via San Martino: “L’impresa ha violato l’ordinanza, verrà multata?”

“Come tutti sanno, per poter effettuare dei lavori di asfalto e far rimuovere le autovetture parcheggiate o interrompere o limitare la circolazione, occorre apporre una segnaletica imposta da un’ordinanza comunale, almeno 48 ore prima dei lavori. Oggi (7.10.2022) è stata adottata e pubblicata, in effetti, un’ordinanza per i lavori di via San Martino. Ciò che non torna è che l’impresa ha violato l’ordinanza iniziando i lavori proprio oggi, addirittura prima della pubblicazione della stessa e senza gli atti propedeutici dei segnali stradali obbligatori 48 ore prima”. A sottolinearlo è il consigliere comunale Francesco Spina.

“Ma quello che avviene negli uffici comunali con Angarano-Silvestris – continua – dove le protocollazioni degli atti interni e le date certe sono complicate, passa in secondo piano di fronte ai soprusi che devono subire i cittadini. Oggi, senza il rispetto delle 48 ore per la segnalazione preventiva dei lavori, è stato multato qualcuno per divieto di sosta? I cittadini che hanno dovuto subire disagi e danni dal mancato preavviso avranno un risarcimento danni dal Comune? E, soprattutto, l’impresa che ha eseguito i lavori senza il rispetto dell’ordinanza comunale verrà multata?”.