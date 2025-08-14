Spina: “Poche volte nella mia vita ho visto avvisi pubblicati per soli 8 giorni”

“Sento il dovere di dare pubblicità a questo avviso pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Bisceglie il 7 agosto, con scadenza per le domande sabato 16 agosto. Poche volte nella mia vita ho visto avvisi pubblicati per soli 8 giorni con scadenza il sabato a cavallo tra Ferragosto le la domenica”. A parlare è il consigliere comunale Francesco Spina.

“Siccome ci sono tanti giovani in cerca di lavoro e questo è un bando aperto anche a chi non ha titoli di studi particolari – sottolinea – è giusto che qualcuno rilanci questa informazione pubblicata in modo alquanto strano (non voglio formulare giudizi di legittimità o trasparenza). La domanda può farsi entro il 16 agosto e l’esame dei candidati prevede oltre alla valutazione dei titoli, un semplice colloquio”.

“Rivolgo un invito ai vertici dell’Asl BT e al presidente Emiliano l’eventuale proroga o riapertura dell’avviso – chiede infine Spina – con termini più congrui e non coincidenti con giorni festivi”.