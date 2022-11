Spina: “Che fine hanno fatto i 30mila euro per la pulizia nel centro storico?”

“Questa mattina piazza V. Emanuele era tra i rifiuti, lo Stadio Ventura tra i rifiuti, il centro storico anche questa sera si trova in un vergognoso stato di degrado e sporcizia. Possiamo dare la colpa solo ai cittadini? Possiamo coprire le disfunzioni del servizio pagato salatamente, addirittura con uno ‘strano’ supplemento di 30 mila solo per il centro storico, dai cittadini che in questi giorni sono raggiunti dalla salatissima quarta rata tari?”. Lo dichiara attraverso una nota il consigliere comunale Francesco Spina.

“Chi ha interesse a coprire i costi esagerati del servizio, delle molteplici assunzioni del gestore e le disfunzioni del servizio igiene urbana scaricando la colpa sempre e soltanto sui cittadini senza poter mai criticare il gestore? E i 30 mila euro chiesti per un supplemento di pulizia straordinaria nel centro storico proprio qualche mese fa che fine hanno fatto? Le amministrazioni precedenti erano libere di contestare i gestori dell’appalto. Questa amministrazione – continua – delle 22 proroghe in 4 anni sembra avere uno strano spirito di sudditanza verso i gestori dell’appalto. Vuoi vedere che parte, come già successo, qualche altra lettera dagli uffici comunali di richiesta di assunzioni dirette e specifiche proprio sotto elezioni? Vuoi vedere che piuttosto che fare le contestazioni al gestore del servizio questo amministratori comunali – conclude Spina – andranno a raccogliere loro i rifiuti per paura di alzare troppo la voce contro i gestori dell’appalto?”.