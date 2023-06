Spiaggia disabili, al via il servizio dell’Associazione Baywatch

Riparte con l’Associazione Baywatch il servizio di accompagnamento in acqua delle persone disabili. Da domenica 18 giugno OSS e bagnini saranno sulla spiaggia libera attrezzata del Cagnolo per accogliere le persone con disabilità con due sedie galleggianti, ideali per l’ingresso in acqua su un fondale roccioso come quello biscegliese.

“Abbiamo siglato un patto di collaborazione con il Comune di Bisceglie e ci siamo impegnati a gestire in maniera condivisa la spiaggia libera attrezzata per l’accesso al mare di persone con disabilità. Siamo molto contenti – spiegano dall’Associazione – perché ormai dal 2019 siamo impegnati nel servizio di accompagnamento in acqua delle persone disabili, con 250 ingressi solo la scorsa estate”.

La piattaforma attrezzata del Cagnolo è stata già arricchita a maggio di uno spogliatoio e di un bagno per persone con disabilità.

“Quest’anno ci sarebbe piaciuto – continuano dalla Baywatch – iniziare prima, già a inizio maggio. Purtroppo, il maltempo delle ultime settimane non ci ha aiutato. Domenica 18 giugno però saremo in spiaggia dalle 8 del mattino per aiutare chi verrà a trovarci ad entrare in acqua e a vivere in totale serenità e sicurezza il meraviglioso mare della nostra Bisceglie”.

L’Associazione Baywatch, che organizzerà nelle prossime settimane una presentazione dettagliata del progetto, effettuerà il servizio di accompagnamento in acqua per persone con disabilità il sabato e la domenica nel mese di giugno, dalle 08.00 alle 13.00. Dal mese di luglio il servizio sarà quotidiano.

“Invitiamo tutti i cittadini, biscegliesi e non, e le associazioni impegnate sul territorio a passare parola. A far sapere in giro che a Bisceglie esiste una spiaggia libera sulla quale le persone disabili possono fare il bagno, entrare in acqua e divertirsi come tutti. Perché il mare biscegliese è davvero di tutti”, concludono dall’Associazione Baywatch.