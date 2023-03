Spiaggia attrezzata disabili, Innocenti: “Vergognoso che sia oggetto di atti vandalici”

“Grata in ferro divelta e corrimano sradicato: è davvero vergognoso constatare che la spiaggia adibita all’ingresso in acqua per le persone diversamente abili sia stata oggetto di gesti vandalici”. A denunciarlo tramite social è l’ex consigliere comunale Piero Innocenti, che ha reso noto l’atto vandalico verificatosi nelle scorse ore ai danni della rampa che permette l’accesso in acqua delle persone con disabilità.

“Non è stata certamente la forza del mare a provocare questi danni, ma la mano di qualche imbecille che non sapendo come passare la propria giornata ha deciso di impiegare il proprio tempo in questo modo. Un appello a chi si è reso protagonista di tali gesti: vergognatevi”, scrive Innocenti. Fin quando ci saranno persone impegnate per realizzare concretamente qualcosa di utile e bello per la città e in particolar modo per i ragazzi con disabilità questi gesti lasceranno soltanto un marchio sulla vostra coscienza, non andando minimamente a scalfire l’impegno che giorno dopo giorno viene profuso”.