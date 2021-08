Spiagge Sicure 2021, l’Associazione Baywatch racconta il progetto

L’Associazione Baywatch racconta l’ottava edizione del Progetto Spiagge Sicure. Appuntamento previsto per oggi, 27 luglio alle ore 18.30, alla Spiaggia ‘del Pretore’, in via Prussiano.

All’evento prenderanno parte il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Loredana Capone, il Consigliere Regionale Ruggiero Mennea, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, l’Assessore al turismo Comune di Bisceglie Gianni Naglieri.

Durante l’incontro saranno presentati i numeri principali del progetto Spiagge Sicure 2021 che vede 48 bagnini, tutti in possesso di brevetto per il salvataggio, di attestato Basic Life Support per il primo soccorso e di attestato Somministrazione ossigeno, alternarsi su 8 spiagge libere e non attrezzate della costa biscegliese.

Importante anche la presenza degli OSS (Operatori Socio Sanitari) sulla spiaggia per disabili realizzata al Cagnolo, impegnati dal 2019 nel servizio di accompagnamento in acqua con Sedia Job. Baywatch presenterà inoltre alcune novità importanti in vista della stagione balneare 2022.

Il Progetto Spiagge Sicure, realizzato con il contributo del Comune di Bisceglie e di tante imprese e cittadini e con la collaborazione della Capitaneria di Porto, vedrà impegnati i bagnini della Baywatch fino a domenica 12 settembre.