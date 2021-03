Sperimentazione vaccino Reithera, Asl Bat chiude candidature: “Oltre 2000 volontari”

“Più di 2000 candidature: a tanto ammontano le espressioni di volontà per la partecipazione alla sperimentazione del vaccino Reithera. Una bella manifestazione di fiducia nei confronti della scienza per la quale ringraziamo tutti i volontari“, con questo messaggio ricolmo di soddisfazione l’Asl Bat ha comunicati relativi alla risposta dell’utenza nelle prime 48 ore dal lancio dell’appello ai volontari per testare il vaccino italiano anti-Covid Reithera.

“Al momento le liste di partecipazione alla sperimentazione che possono essere gestite dalla Asl Bt sono esaurite“, tiene a precisare l’Asl Bat dopo la richiesta copiosa di mail pervenute, “e pertanto”, conclude, “invitiamo i cittadini a non inviare ulteriori candidature”.