Speranza, Bassetti, Gallavotti tra gli ospiti di DigithON 2022 / DETTAGLI

Ultimi dieci giorni di apertura della call for ideas di DigithON 2022 che sta raccogliendo centinaia di startup in lizza per partecipare alla più grande maratona digitale italiana in programma dal 7 al 10 luglio alle Vecchie Segherie di Bisceglie finalmente in presenza. L’edizione n.7 della manifestazione vedrà nuovamente un vis-à vis concreto tra inventors e investitors. I dettagli della prossima edizione della maratona sono stati illustrati in conferenza stampa nella mattinata di lunedì 30 maggio nella sede di Confindustria Puglia a Bari alla presenza del fondatore di DigithON Francesco Boccia, dalla presidente Digithon Letizia D’Amato, dal presidente Confindustria Puglia Sergio Fontana e dal presidente Giovani Imprenditori Confindustria Mario Aprile.

Oltre alla gara tra startupper, fulcro della manifestazione, a DigithON tornano anche i grandi eventi in piazza aperti al pubblico: tra i primissimi nomi annunciati, il Ministro della Salute Roberto Speranza, l’infettivologo Matteo Bassetti e la divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti.

Per partecipare come startupper in gara a DigithON 2022 basta registrarsi sul portale www.digithon.it. La registrazione è completamente gratuita e ogni utente potrà inserire tutti i dettagli della propria startup: dalla descrizione al pitch video, slides e metriche di valutazione più tecniche quali stato dell’idea, numero di dipendenti e fatturato. Come in un social network, ogni iscritto potrà pubblicare i propri aggiornamenti per informare i potenziali investitori delle nuove milestones raggiunte. Tra tutti i progetti giunti entro la mezzanotte del 10 giugno, saranno in cento le idee digitali ammesse alla valutazione del comitato scientifico che selezionerà i migliori per la fase finale.

Durante la maratona gli inventors avranno cinque minuti a disposizione per il pitch della loro idea di business e risponderanno alle domande degli investitori per aggiudicarsi il trofeo DigithON 2022 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro, offerto da Confindustria Bari e Bat, e numerosi altri premi tra borse di studio, promozione, e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

«Aver messo in rete quasi 1400 idee digitali nelle prime sei edizioni, alle quali vanno aggiunte le cento che si qualificheranno in questa, significa che esiste una effervescenza innovativa, tecnologica dei giovani italiani», ha sostenuto l’onorevole Boccia in conferenza, «E a loro dico: credeteci, non fatevi spaventare dall’alta partecipazione. Anche chi non sale sul palco di DigithON viene inserito in una rete di cooperazione, di scambi proficui e interessanti».