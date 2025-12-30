Specialità gastronomiche biscegliesi riconosciute come PAT: la soddisfazione di Confcommercio

Bisceglie vede riconosciuto, con merito, il valore delle proprie tradizioni gastronomiche e la genuinità dei prodotti della sua terra.

Come già avevamo avuto modo di annunciare negli scorsi giorni (LEGGI QUI), tre specialità tipiche della città, l’arancia rotta all’acqua, gli strascinati “assèse” e il pane meniske (panvinesco), sono entrate ufficialmente nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) redatto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, confermando la ricchezza e l’identità del patrimonio agroalimentare locale.

Un risultato che si aggiunge al precedente e lusinghiero riconoscimento della focaccia biscegliese come PAT, rafforzando il percorso di tutela e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Grande la soddisfazione espressa da Confcommercio Bisceglie, da sempre impegnata nella promozione delle produzioni identitarie come leva di sviluppo economico, turistico e commerciale.

«Questo nuovo riconoscimento – dichiara il presidente Leo Carriera – conferma la bontà di un lavoro portato avanti nel tempo, frutto di collaborazione, vision e attenzione alle nostre radici. La focaccia biscegliese, prima, e oggi queste nuove specialità, dimostrano come le tradizioni possano diventare strumenti concreti di promozione e attrattività per la città».

Nel percorso di valorizzazione delle eccellenze gastronomiche biscegliesi viene sottolineato anche il contributo di Giuseppe Frizzale, impegnato nella promozione dei prodotti tipici in eventi e contesti di respiro nazionale.

«Il lavoro svolto negli ultimi anni – aggiunge Carriera – in occasione di manifestazioni di settore e appuntamenti come la BIT Milano, dimostra che qualità, tradizione e capacità organizzativa possono trasformare un prodotto locale in un vero ambasciatore del territorio».

Per Confcommercio Bisceglie il riconoscimento dei PAT rappresenta non un punto di arrivo, ma una base su cui continuare a costruire azioni strutturate di promozione, anche attraverso strumenti come la DE.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, in sinergia con le istituzioni e gli operatori economici locali.

Un patrimonio che racconta la storia della città e che guarda al futuro come opportunità concreta di crescita e sviluppo.