Spazio Sonenalé apre le porte al pubblico con una open week dedicata alla danza e al training

Lo Spazio Sonenalé apre le sue porte al pubblico. Nella settimana dal 23 al 28 settembre sarà possibile provare gratuitamente i percorsi in partenza per l’anno 2024 – 2025. Lo Spazio Sonenalé, diretto dal coreografo e danzatore Riccardo Fusiello, è la casa della Compagnia Sonenalé che da anni ottiene prestigiosi riconoscimenti in Italia e in Europa e che dal 2021 promuove a Bisceglie il Festival SIRENE in collaborazione con il Comune di Bisceglie e il Teatro Pubblico Pugliese.

Lo Spazio nasce come un luogo di creazione, dove prendono vita gli spettacoli e i progetti della compagnia, e allo stesso tempo come un luogo di formazione, dove poter studiare con insegnanti qualificati e professionisti dello spettacolo dal vivo.

Ecco il calendario dettagliato delle lezioni prova:

DANZA CONTEMPORANEA con Riccardo Fusiello: lunedì 23, h 19 – 20.30 (livello avanzato) e giovedì 26, h 19 – 20.30 (livello base).

DANZA CLASSICA con Rosellina Goffredo: martedì 24 e venerdì 27, h 10.30 – 12

TEATRODANZA con Agostino Riola: mercoledì 25, h 19 – 20.30

DANZA CREATIVA kids (6 – 10 anni) con Riccardo Fusiello: giovedì 26, h 17.30 – 18.30.

TRAINING – postura, respirazione, potenziamento muscolare con Riccardo Fusiello: martedì 24 e venerdì 27, h 9 – 10 e h 19 – 20

Per partecipare alle lezioni prova gratuite è necessario prenotarsi al 389 520 9472

I percorsi partiranno ad ottobre. Info: 389 5209472 / www.sonenale.it