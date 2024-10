Spazio Giovani: incontri con gli studenti su salute sessuale e affettività

Si stanno tenendo, presso alcuni Istituti Superiori e Scuole secondarie di primo e secondo grado delle città di Trani e Bisceglie, alcuni incontri all’interno del progetto denominato “Spazio Giovani: Educazione alla salute sessuale ed affettiva destinata alla popolazione studentesca”, a cura della UOS Assistenza Consultoriale del Distretto 5 dell’Asl Bt.

Gli incontri con i ragazzi sono tenuti dai medici specialisti ed operatori sanitari dei Consultori con l’obiettivo di fornire concrete informazioni per la prevenzione dei comportamenti a rischio in campo relazionale, sessuale ed affettivo, fornendo anche corrette informazioni sulle metodiche contraccettive per la prevenzione delle gravidanze indesiderate, importanza della prima visita ginecologica per le ragazze e malattie sessualmente trasmesse.

“Il senso dell’iniziativa, rientrante nelle competenze istituzionali consultoriali – spiega il dott. Gianni Ferrucci, dirigente responsabile UOS Assistenza Consultoriale DSS5 – è quello di sviluppare una campagna di comunicazione capillare sul territorio del Distretto 5 che raggiunga tutti i giovani e le loro famiglie anche per intercettare i primi segnali di disagio psicologico ed offrire un supporto tempestivo”.

Ulteriore obiettivo della iniziativa è quello di informare i giovani sui percorsi di accesso facilitato ai consultori familiari di Bisceglie e Trani e sul supporto sanitario, psicologico e sociale che tale servizio eroga in forma del tutto libera e gratuita.