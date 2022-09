Spazio Civico su scuola Primaria di via Fani: “Anno nuovo, problemi vecchi”

“Ci troviamo ad evidenziare la necessità del ripristino (ancora mancante) della recinzione della Scuola Elementare in via Martiri di via Fani, danneggiata lo scorso inverno a seguito della caduta di un pino (fortunatamente avvenuta a scuola chiusa e non in giorno di mercato settimanale) durante un temporale (leggi qui). Lo dichiarano i responsabili del Coordinamento di Spazio Civico.

“Non ci aspettavamo che il ripristino avvenisse il giorno dopo il danneggiamento, ma almeno prima dell’anno scolastico successivo sì; soprattutto considerando che il periodo estivo avrebbe facilitato i lavori essendo privo dell’affluenza scolastica”.

“Oltre alla recinzione, occorre rimuovere anche la base del tronco tagliata alla base e ripianare il terreno. È stato proposto – continua la nota – di utilizzare questa zona come ‘orto didattico‘ per i ragazzi; un interessante progetto possibile solo dopo aver provveduto a risanare l’area; motivo in più per realizzare i lavori celermente”.

“Duole, infine, evidenziare anche la necessità di ripristinare le strisce pedonali, essendo state rimosse dai lavori stradali avvenuti nell’ultimo anno. Siamo dell’idea – concludono i responsabili di Spazio Civico – che il modo migliore per augurare ai nostri ragazzi un buon anno scolastico sia non con le parole, ma facendo trovare loro un luogo sicuro e pienamente funzionale“.