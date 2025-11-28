Spazio Civico su randagismo e gestione dei rifiuti al quartiere Sant’Andrea: segnalazioni e richieste

Alcuni cittadini del quartiere Sant’Andrea hanno segnalato una situazione crescente di disagio legata al fenomeno del randagismo, aggravato – secondo quanto riferito – dalle modalità di conferimento dell’indifferenziato a Bisceglie. A preoccupare in particolare è la presenza, nei pressi del residence Sant’Adreas, di «almeno cinque cani di grossa taglia che rovistano nelle buste dell’indifferenziato, o dell’organico quando lasciato fuori dai mastelli», alla ricerca di cibo. Una situazione che, spiegano i residenti, genera timori sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene.

I cittadini riferiscono episodi avvenuti soprattutto nelle ore serali, quando camminare al buio e incontrare un gruppo di cani affamati può rappresentare un rischio. Allo stesso tempo, quando gli animali rompono le buste dei rifiuti, il contenuto rimane disperso in strada fino al passaggio degli operatori ecologici, creando condizioni igieniche critiche.

Sulla base di queste segnalazioni, Spazio Civico Bisceglie rivolge all’Amministrazione Comunale una serie di quesiti e richieste. In primo luogo, chiede un intervento concreto contro il randagismo, coinvolgendo gli enti sanitari preposti affinché sia garantita la sicurezza sia degli animali sia dei cittadini. L’appello è esteso anche all’ENPA, nella speranza di valutare un’eventuale ricollocazione o adozione dei cani.

Il gruppo esprime poi dubbi sulla modalità di conferimento dell’indifferenziato, passata negli ultimi anni dai bidoni condominiali o stradali al deposito di buste fragili direttamente su strada, esposte a topi, gazze, gatti, cani e volpi. Una scelta che, sostengono, rischia di peggiorare le condizioni igieniche e il decoro urbano. Anche il sistema dei mastelli per l’organico viene messo in discussione: in alcune zone marciapiedi troppo stretti renderebbero impossibile posizionarli, mentre in altre i residenti avrebbero smesso di utilizzarli per ragioni igieniche o di praticità.

Da qui l’ultima richiesta: rivedere il contratto e il modello di gestione della raccolta dei rifiuti, ritenuto ormai bisognoso di un adeguamento alla realtà cittadina per migliorare la pulizia delle strade e le percentuali di differenziata.

Spazio Civico Bisceglie conclude auspicando che le segnalazioni non restino inascoltate e rinnova il proprio invito all’Amministrazione a intervenire con decisione.