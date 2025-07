Spazio Civico: “Servizio presidio e salvamento, perchè non a Prima e Seconda spiaggia?

“Con Determinazione n. 759 del 30/06/2025 della Ripartizione Turismo, Servizi sociali e Sport del Comune di Bisceglie è stato disposto l’affidamento del servizio di ‘presidio e salvamento’ nelle spiagge libere del Comune di Bisceglie”, per un importo di 59.999,60 iva inclusa. Il servizio, necessario per l’ottenimento della bandiera blu 2025, riguarda:

– l’assistenza e salvamento a mare, al fine di tutelare la sicura balneazione e l’incolumità dei fruitori del litorale;

– l’assistenza ai bagnanti diversamente abili, quale ausilio volto ai soggetti con disabilità motorie e/o sensoriali per la fruizione delle spiagge libere accessibili.

Detto questo, non abbiamo potuto far a meno di notare che, per il secondo anno consecutivo, questo servizio non viene garantito nelle spiagge di levante, ovvero: Prima e Seconda Spiaggia”. Lo evidenziano in una nota stampa gli esponenti del Gruppo di cittadinanza attiva Spazio Civico.

“La domanda quindi è: perché qui no? Si tratta di spiagge ad alta attrattività di bagnanti, che fanno parte del territorio biscegliese e che negli anni precedenti ricevevano il servizio in argomento. Perché ora non ricevono il servizio di salvamento come le spiagge di ponente? La domanda assume rilevanza – prosegue la nota – anche alla luce del fatto che uno degli ultimi incidenti occorsi in mare, era proprio alla Prima Spiaggia – di Levante – ed è stato sventato solo grazie alla prontezza di un bagnante (al quale facciamo i nostri complimenti). Possiamo capire la ratio usata per scegliere su quale spiaggia mettere il servizio di salvamento e su quale no? Le spiagge del litorale biscegliese sono tutte uguali? E i bagnanti sono tutti uguali? Vi sembra giusto che per avere la bandiera blu su un tratto di litorale a ponente si garantiscano i servizi propedeutici alla bandiera blu solo a Ponente?”.



“Così non stiamo discriminando – di fatto – parte del territorio, parte dei turisti e parte dei cittadini biscegliesi (che comunque contribuiscono a pagare il servizio) che frequentano le spiagge di Levante? Facciamo i complimenti all’Amministrazione Comunale e al Gestore concessionario del servizio di Salvamento, per l’impegno quotidiano al fine di rendere le nostre spiagge più sicure e attrattive, nonché per le bandiere Blu e Lilla ottenute, ma rimaniamo in attesa di capire il perché di questa “discriminazione”, magari di vederla eliminata già in corso di stagione e di non rivederla per le prossime stagioni balneari”.