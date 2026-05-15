Spazio Civico: “Serve anche un consiglio monotematico sulle manutenzioni”

«In molti Comuni pugliesi nei giorni scorsi sono state emanate ordinanze di applicazione della Legge Regionale n. 38/2016 che disciplina il contrasto agli incendi boschivi e d’interfaccia. I proprietari, affittuari o detentori di terreni (anche incolti) hanno l’obbligo, entro il 31 maggio, di pulire e rimuovere le sterpaglie, nella fascia 5-15 metri dal perimetro, al fine di creare delle fasce protettive che prevengano roghi e contrastino la propagazione». Lo ricorda in apertura della nota Il gruppo di cittadinanza attiva Spazio Civico Bisceglie.

«La norma ha particolare rilevanza nelle zone di “interfaccia” dove cioè la vegetazione si trova a ridosso di centri abitati, proprio per evitare che questi possano essere coinvolti. L’inosservanza dei suddetti obblighi – prosegue la nota – comporta l’applicazione di sanzioni amministrative dai 500 a 2.500 euro e, in caso di incendi, anche di responsabilità penali. Anche i Comuni hanno degli obblighi: recepire la normativa regionale nel proprio piano di prevenzione, emanare ordinanze specifiche che individuino le aree a rischio e vigilare sul rispetto di tali obblighi».

«Ora le riflessioni da fare sono due, anzi tre. La prima. Tali azioni vanno fatte non perché lo dice la Legge (non solo) ma perché è una precauzione a nostra tutela; gli incendi d’estate possono capitare (vedi quello di successo il 13/05/2026 in un supermercato della città), e prevenirli è nell’interesse di tutti.

La seconda. Il nostro Comune ha emanato tale ordinanza? Se non ancora, si spera lo si faccia quanto prima considerando anche il tempo necessario ai privati di apprendere l’obbligo e disporre del tempo necessario per assolvervi entro il 31 maggio (termine fissato dalla Legge regionale).

La terza, di carattere generale e politico. Nel momento in cui si chiede ai privati di pulire i loro fondi per una questione di sicurezza e igiene (oltre al rischio incendi c’è anche la proliferazione di insetti), il Comune non dovrebbe esser il primo a dare l’esempio sulle aree di propria competenza? A titolo indicativo vedasi:

· la pump track nel quartiere San Pietro, talmente piena di erbacce da diventare impraticabile d’estate a causa della presenza dei “baciapiedi che forano le ruote delle loro bici” come ci hanno riferito i ragazzi che la usano;

· la pista di salnitro, talmente trascurata da indurre privati cittadini ad intervenire con mezzi propri per arare ed eliminare l’erba;

· alcune vie del quartiere San Francesco-Seminario talmente trasandata da sviluppare erbacce che superano l’altezza di un bimbo o da rendere completamente non fruibili alcuni marciapiedi.

Nei prossimi giorni vi sarà un consiglio monotematico su “sicurezza e criminalità”; bene, siamo contenti che si sia presa coscienza della problematica e se ne parli! Ma, a nostro avviso, serve anche un consiglio monotematico sulle manutenzioni.

Serve rivederne:

· la programmazione e puntualità degli interventi;

· la dotazione economica a bilancio in caso sia insufficiente ad assicurare gli interventi necessari;

· il potenziamento degli uffici preposti nel caso in cui sia sotto organico rispetto a scadenze e impegni;

· un aggiornamento sul termine dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture ed edifici pubblici;

· il fine della manutenzione, non più riguardante solo lo stato o il funzionamento, ma anche l’impatto su sicurezza, decoro e igiene.

La politica non può rimanere a guardare senza porsi alcun problema su di una situazione evidente a tutti tranne a qualcuno».