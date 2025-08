Spazio Civico: “Manutenzione necessaria tra Via degli artigiani e via Fragata”

Il gruppo di cittadinanza attiva Spazio Civico Bisceglie, dopo aver ricevuto una segnalazione da alcuni cittadini sullo stato in cui versa la zona circostante alla rotatoria vicino Bar Snoopy, angolo tra Via degli artigiani e via Fragata, ha deciso di inviare una nota stampa per segnalare pubblicamente le diverse criticità.

Nel comunicato, gli attivisti segnalano che la zona presenta tre problematiche principali: “un pino totalmente esposto ad un lato e che ostacola anche la circolazione di camion nella rotonda; dei cavi blu a vista (di fibra ottica ci dicono i segnalanti), quindi a rischio usura e rottura, che creano anche un dislivello pericoloso per tutti i mezzi di locomozione a ruote piccole come: bici, carrozzine, monopattini; alberi, i cercis siliquastrum, che invadendo, poiché non potati (o meglio spalcati), la proprietà privata adiacente, creano ai residenti disagi per le varie foglie che cadono e ostruiscono i tombini per il decorso dell’acqua e ai passanti disagi per il normale passeggio sul marciapiede”.

“Portiamo quindi all’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie questa richiesta di manutenzione per le tre problematiche su esposte e ci associamo alla preoccupazione del pino in evidente stato di necessità di potatura di riordino prima che sia troppo tardi. Ricordiamo che sia a giugno che a luglio vi è stato un crollo di porzioni di pino nella nostra città, per fortuna senza conseguenze per cose o persone”, scrivono da Spazio Civico.

Gli attivisti segnalano inoltre che sia l’indirizzo https://www.comune.bisceglie.bt.it/segnalazione-disservizio/ del nuovo sito del Comune, sia l’App Municipium sono risultano funzionanti.