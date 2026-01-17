Spazio Civico lancia una petizione on-line sulla sicurezza stradale scolastica

Il gruppo di cittadinanza attiva Spazio Civico Bisceglie lancia una petizione on-line per esortare l’amministrazione a provvedere quanto prima ad alcune richieste riguardanti la sicurezza stradale scolastica.

“Ogni giorno accompagniamo i nostri figli a scuola e nulla è più importante per noi della loro sicurezza. È per questo che sentiamo la necessità di richiedere al Comune di Bisceglie interventi immediati per ripristinare le strisce pedonali vicino all’asilo ‘Maria Ferrari’ in Via Piccinni e al nido ‘Hakuna Matata’ in Via Martin Luther King. Questi attraversamenti pedonali sono essenziali per garantire che i nostri bambini possano attraversare la strada in sicurezza”, scrivono i promotori.

“Inoltre, è cruciale installare un limitatore di velocità vicino al plesso ‘Falcone Borsellino’ in via Consiglio, dove la velocità eccessiva delle auto mette a rischio la vita dei pedoni e in particolare dei bambini, meno visibili e più vulnerabili. Questa richiesta non è nuova: l’abbiamo già presentata lo scorso ottobre attraverso un comunicato stampa e poi con una pec a firma di Leonardo Di Molfetta. Nonostante ciò, il Comune di Bisceglie non ha ancora riscontrato queste richieste, lasciando tante famiglie preoccupate per la sicurezza dei loro figli”, si legge nel comunicato stampa.

“È il momento che l’Amministrazione agisca prontamente per tutelare la vita e la sicurezza dei nostri bambini. Interventi semplici come il ripristino delle strisce pedonali o l’installazione di limitatori di velocità potrebbero fare una differenza significativa nel prevenire potenziali incidenti. Uniamoci in questa causa urgente affinché le autorità competenti intervengano. Invitiamo la cittadinanza firmare questa petizione utile a sollecitare il Comune di Bisceglie a garantire una maggiore sicurezza per i nostri bambini. Ogni firma conta e può portare a un cambiamento reale nel nostro vivere quotidiano”, concludono i promotori.

È possibile firmare la petizione qui: https://c.org/S678JbB28Z